Weekendtips: 5 x dit kun je doen in Utrecht

Geen zin om dit weekend in je luie stoel door te brengen? Dan heb je geluk! Er staan genoeg leuke evenementen op de planning in Utrecht. Check snel het lijstje en maak plannen voor dit weekend.

Let’s Dance to 80’s 90’s 00’s

Weet je nog dat je om drie uur ‘s nachts je zoveelste bier bestelde en hardop ‘i’m still standing!’ zong. En meeblèrde met de Spice Girls? Ja, die tijd was geweldig en dan vooral de vrolijke danshits uit de 80’s, 90’s en 00’s. Zaterdag 18 februari herbeleef je deze jaren bij Azotod in De Meern. De dj draait van 20.00 tot 2.00 uur dance en r&b-classics van Madonna, Justin Timberlake, MC Hammer, Venga Boys en meer. Een kaartje is 17,95 euro in de voorverkoop.

Mama Africa in TivoliVredenburg

Waar dans je beter op dan op Afrikaanse beats? Deze zaterdag doe je dat in TivoliVredenburg bij Mama Africa. Het feest is van 23.30 tot 4.00 uur. Een kaartje kost 16 euro en koop je via de website. Check hier de after movie van de laatste editie:

Sterrenwijk: een kijk op ’t wijk

Weet jij als rasechte Utrechter alles over Sterrenwijk? In de loop der jaren heeft de volksbuurt een flinke transformatie ondergaan. Die verandering staat centraal in de tentoonstelling Sterrenwijk: een kijk op ’t wijk, die je tot en met 5 maart 2023 bezoekt in het Volksbuurtmuseum aan de Waterstraat 27. De openingstijden zijn van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Een kaartje kost 6 euro en koop je bij de ingang. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Lees er alles over in dit artikel.

Volledig scherm Sterrenwijk in 1975. © Het Utrechts Archief

Comedy Show: Little Too Much

Zin in een vrolijke zondagmiddag? Dan moet je 19 februari bij De Utrechter zijn. Hier is de International Comedy Showcase met elke twee weken een andere comedian. Dit keer is het de beurt aan stand-up comedian Anshita Koul. Haar optreden Little Too Much is van 15.00 tot 16.00 uur en een kaartje kost 13,50 euro. Een detail: de hele show is Engelstalig. Meer weten over Anshita, kijk hier.

Poppubquiz Gran Café Brava

Prikkel je muziekbrein tijdens de Poppubquiz in Gran Café Brava aan de Croeselaan. De coverband The Collectors spelen live popnummers en aan jou de taak om het liedje te raden. Schrijf je in met een team van maximaal 6 personen. Kosten? 6 euro per persoon.

