Weer een explosie bij hetzelfde huis, buurman Theo ziet dader wegrijden: ‘Hij leek geen haast te hebben’

Ophef in Harmelen na brief over komst van windmolens: ‘Misleidend en manipula­tief’

Incorrect, misleidend en manipulatief. Zo omschrijft coalitiepartij Lijst van der Does (LvdD) een brief aan bewoners en ondernemers van Reijerscop. Ook bij de betrokken bewoners en inwoners van Harmelen is het schrijven van de gemeente Woerden in het verkeerde keelgat geschoten.