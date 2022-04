Weer een ongeluk op de A27: meerdere auto's en vrachtwagen bij betrokken, twee gewonden

Natuurbran­den in Utrecht? Die gaan steeds vaker voor komen: ‘Dat kan niemand ontkennen’

In de regio Utrecht geldt vanaf woensdag Fase 2 voor natuurbranden, ofwel extra alertheid bij de brandweer. En in een veranderend klimaat met steeds meer extremen zou dat best eens vaker kunnen voorkomen in de regio, weet Marcel Geluk, specialist natuurbrandbeheersing bij de Veiligheidregio Utrecht.

18:29