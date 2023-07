Wéér gewelddadige beroving in Máximapark, twee mannen slachtoffer: ‘Ze zijn hard geslagen’

Brutale straatro­vers teisteren Máximapark: ‘Hij wist maar net aan die gasten te ontsnappen’

Ze spotten hun doelwit, rijden ze klem en zijn zo bedreigend dat hun piepjonge slachtoffers niets anders rest dan telefoons en geld af te geven. Soms zelfs met geweld. De omgeving van het Máximapark is al weken in de ban van een serie brutale berovingen. De politie is extra aanwezig in de hoop de dader(s) op heterdaad te betrappen.