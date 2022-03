Wéér rijdt tram 60 niet vanwege wisselstoring

Hoge benzine­prijs ramp voor alleen­staan­de moeder Lizette (50): ‘Kan ik mijn kinderen nog wel bijstaan?’

Lizette van Beek (50) gooit nog maar voor 40 euro aan benzine in haar auto: meer kan ze niet betalen door alle hoge prijzen. Kostte haar ritje naar de behandelingsboerderij van haar dochter in Driebergen de vorige tankbeurt (dinsdag) nog 8,50 euro aan benzine, met de huidige 2,45 euro per liter moet ze voor datzelfde afstandje nu al bijna 10 euro neertellen.

12:00