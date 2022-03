Weet jij álles over Utrecht? Peter en Ton zoeken 900 deelnemers voor De Groate Utreg Kwis

De Dom moet verlicht en dus gaat fundrai­sing in hoogste versnel­ling: ‘Wil de Dom weer zien stralen’

Om de Domtoren na de grootschalige renovatie in 2024 te laten stralen, gaat de fundraising om de verlichting te bekostigen in de hoogste versnelling. Dat is nodig ook, want coronalockdowns zorgden ervoor dat de Stichting Utrechts EigenDom tienduizenden euro’s misliep.

