Weggebruikers opgelet: de eerste nieuwe flitspalen zijn geplaatst in Utrecht... en er komen er nog meer

‘Een kijk op ’t wijk’: nieuwe tentoon­stel­ling over Utrechtse volksbuurt Sterren­wijk

Er komt een tentoonstelling over de Utrechtse volksbuurt: Sterrenwijk. De tentoonstelling genaamd: een kijk op ’t wijk, is vanaf 13 oktober te zien in het Volksbuurtmuseum in Utrecht.

6 oktober