Wegwerpbarbecues en stront in de voortuin: studenten strijden tegen afval in Park Lepelenburg

Ooit zaten hier NSB’ers, nu wordt deze waterlinie-pa­rel opgepoetst (mét 22.000 speciaal gebakken stenen)

De miljoenenklus is bijna geklaard. Voor projectleider Mark de Reus was het er één om zijn vingers bij af te likken: de restauratie van de 175 jaar oude, bomvrije geschutstoren op het terrein van Fort Honswijk aan de Lek bij Schalkwijk. ,,Het is puur genot om hieraan te mogen werken, er kleeft een verhaal aan elke steen.’’

11 juni