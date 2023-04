Weinig kantoorruimte in Utrecht met een te laag energielabel

Na ‘filmpjes op social media’ willen kersverse boksers direct wedstrij­den vechten: ‘Gewoon gevaarlijk’

Ze hebben 'wat filmpjes gezien op Instagram’. En willen nu zelf ook zo snel mogelijk de boksring in voor wedstrijdgevechten. Probleempje: de leerlingen in kwestie boksen pas net of zijn nog niet eens begónnen. Bokstrainers zien het met regelmaat voorbijkomen. ,,Ik zeg dan: ga jij eerst maar eens jaartje trainen.’’