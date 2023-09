Welk restaurant scoort het hoogst in de Gouden Pollepel? Bekijk hier de tussenstand

Utrecht in... 1847 Geen raad met schooiers, bedelaars en paupers? Utrecht had er vroeger een speciale instelling voor

Om verwaarloosde Utrechtse kinderen van het bedelen af te houden, richtten ‘enkele voorname heren’ in 1847 de Inrichting voor Havelooze Kinderen op. Armlastige kinderen kregen christelijk onderwijs, aanvankelijk in de Jeruzalemsteeg en aan de Vuile Sloot, later in een pand Achter St. Pieter. Ze moesten ook aan het werk, onder meer in de mattenfabriek.