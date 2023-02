Wereldfestival Cals moet vooral vrolijk en levendig zijn: ‘Hopelijk begin van jaarlijkse traditie’

Ze vervolgt: ,,Daarbij willen we vooral vieren dat het iets moois is, in plaats van het te zien als ballast. Het Wereldfestival past bovendien goed bij het thema burgerschap en bij de uitstraling van de school dat je hier kunt zijn wie je wilt zijn. Als het Wereldfestival een succes wordt, is het het begin van een jaarlijkse traditie.”

Inzameling voor slachtoffers aardbeving

De van oorsprong Turkse Sara Aksakal (17) uit tweetalig 6 vwo zit in het organisatiecomité van het Wereldfestival. Ze is optimistisch over het festival. ,,Een week geleden hadden we een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Daarbij zag je dat iedereen begaan was met de slachtoffers en zijn best deed om geld in te zamelen. Achtergrond en afkomst deden er niet meer toe.”