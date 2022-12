Wereldwinkel Zeist maakt doorstart, mét een nieuw imago: ‘We willen meegaan met de tijd’

De Wereldwinkel in Zeist, één van de oudste Wereldwinkels in Nederland, dreigde na 51 jaar haar deuren te moeten sluiten. Het bestuur kreeg het financieel niet meer rond. Op de valreep is een nieuw bestuur gevormd, zodat de winkel alsnog een doorstart kan maken.

De huur van het pand was al opgezegd en de leegverkoop al gestart. ,,We voeren nu gesprekken met de eigenaar van het pand om de huur te verlengen”, vertelt de nieuwe voorzitter Cor Doelwijt. ,,Bij de gemeente hebben we een eenmalige subsidie aangevraagd. Maar zelfs als dat een lening wordt, gaan we door.”

De vastberaden voorzitter vertelt dat diverse vrijwilligers slapeloze nachten hadden van het vooruitzicht dat de Wereldwinkel haar deuren zou gaan sluiten. ,,Twee jaar corona en de hoge huur eisen hun tol. We zitten op een A-locatie. Maar wij zijn een ideële winkel. Daar wordt geen rekening mee gehouden.”

Nieuwe plannen van de Wereldwinkel

Hoe nu verder, nu het geld op is? ,,In de tussentijd is het goed gegaan met de verkoop en hebben we weer wat geld. We verwachten dat december een goede maand is. De vrijwilligers zijn bijna allemaal gebleven. Dat toont hun betrokkenheid,” vertelt Doelwijt zichtbaar trots.

De echte ommekeer naar een financieel gezonde Wereldwinkel moet echter komen van hun nieuwe plannen. Die zijn er genoeg. Doelwijt: ,,We willen meegaan met de tijd. Zo willen we niet alleen Fairtrade-producten verkopen, maar bijvoorbeeld ook biologische producten van lokale producenten. We gaan verduurzamen. We zullen meer zichtbaar worden met een nieuw imago.”

Hij vervolgt: ,,Ook gaan we investeren in cursussen voor de vrijwilligers, die de klantvriendelijkheid en verkoop ten goede komen. We gaan ze een stem geven en vragen: wat kan er verbeterd worden? Daarnaast gaan we koffie schenken in de winkel en wordt de etalage sfeervol aangekleed naar het moment van het jaar.”

