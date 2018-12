Werkhoven is vooral boos over de verbrande koeien van boer Gert. ‘Waarom heeft hij geen hulp gezocht?’

Nee, heel veel contact lijkt Gert Snitselaar niet met zijn dorpsbewoners te hebben gehad. Behalve bij de direct omwonenden lijkt niemand de 35-jarige agrariër goed te kennen. ,,Het is een beetje een norse man,” zegt Anno van den Berg, eigenaar van de Dagwinkel in het dorp. De arrestatie van zijn mede-dorpsgenoot is volgens hem ‘natuurlijk’ het gesprek van de dag.

Nadat afgelopen nacht voor de vijfde keer ín korte tijd brand op zijn bedrijf aan de Hollendewagenweg was uitgebroken, werd de 35-jarige boer vanmiddag door de politie opgepakt. ,,Ik denk dat veel mensen in de dorp dit wel zagen aankomen,” zegt Van den Berg. ,,Er deden zoveel verhalen de ronde. Maar uiteindelijk bleef er één naam het langste rondzingen.”

Nors

Wat er zich de afgelopen tijd op de boerderij heeft afgespeeld, weet Van den Berg niet. ,,Hij kwam niet vaak bij mij in de winkel. Ik ken hem als een wat norse, teruggetrokken man.” Ook andere bewoners schetsen een beeld van een boer ‘die nogal op zichzelf was’. ,,In het dorp zagen we hem niet zo vaak.” Over een eventueel motief voor de brandstichtingen tast iedereen in het duister.

Quote Ik vind het echt zielig voor die beestjes. Anno van den Berg

In Werkhoven overheerst vooral de woede over de in totaal zestig koeien die bij de branden om het leven zijn gekomen. ,,Ik vind dat echt schandalig,” zegt Van den Berg. ,,Als je zo wanhopig bent dat je tot zoiets in staat bent, dan zoek je toch hulp? Ik vind het echt zielig voor die beestjes.” Een andere dorpsbewoner: ,,Natuurlijk, er is miljoenenschade op zijn erf. Maar wat echt telt, is het verlies van die koeien. Die zijn voor niets gestorven. Vreselijk.”

Waarom?

Ook direct omwonenden ‘hebben geen idee’ wat het eventuele motief van Gert zou kunnen zijn. ,,Ik wist op een gegeven moment ook niet meer wat ik moest geloven,” zegt één van hen. ,,Ik acht hem niet tot zoiets in staat, maar ze zullen hem niet voor niets hebben gearresteerd. Maar als hij heeft gedaan, wil iedereen vooral weten wat hem bezielde. Waarom zou een mens tot zoiets in staat zijn?”