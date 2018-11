Werkloze Jos na verrassingsbezoek koning: ‘Hij wilde zich echt in mij verplaatsen’

De fraaiste kiekjes van Tol­steeg-Hoograven: van gruwelijk tot iconisch

14:26 ‘De fraaiste kiekjes’. Onder die noemer hangen tot 1 december ongeveer zeventig foto’s in de bibliotheek aan het Smaragdplein in Hoograven. Naast historische kiekjes die een fraai beeld geven van vooral de naoorlogse periode in de Utrechtse wijk, zijn er ook oudere beelden. Samensteller Peter Sprangers kiest er vijf met een bijzonder verhaal.