Werkt het politiekorps Utrecht samen met een groep pedojagers?

Is deze fietsroton­de het ei van Columbus? Ja, zeggen gemeente en provincie. Nee, zegt Arie

13 november De gemeente Veenendaal en de provincie zijn enthousiast over de fietsrotonde in het hart van de stad. Als het even kan komen er nog veel meer van in de hele provincie. Maar is de rotonde wel zo veilig? Een omwonende ziet vrijwel dagelijks bijna-ongelukken gebeuren voor zijn deur.