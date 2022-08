Wesley Sneijder heeft skybox in Galgenwaard opgezegd: ‘Ben nog Ajacied in hart en nieren’

Wesley Sneijder heeft niet langer een skybox in stadion Galgenwaard. Maandagavond zei de Utrechtse recordinternational dat hij daarmee is gestopt.

Dat gebeurde bij het nieuwe voetbalpraatprogramma Veronica Offside, gepresenteerd door Wilfred Genee. Precies drie jaar geleden werd Sneijder met veel tamtam gepresenteerd als het nieuwe lid van de FC Utrecht Business Club.

Op de website van de club waren toen warme woorden te lezen. „Mijn liefde voor de stad Utrecht is groot en ik heb een heel goede band met Frans van Seumeren. (...) Ik kijk uit naar een mooi seizoen in Stadion Galgenwaard.” Ook clubeigenaar Frans van Seumeren was verheugd over de komst van de geboren Ondieper. „Helaas heeft Wesley nooit voor FC Utrecht gevoetbald, maar dat hij zich nu zakelijk aan de club verbindt, vervult me met trots!”

Reden?

Een reden voor het opdoeken van zijn skybox gaf Sneijder niet tijdens Veronica Offside, wel liet hij weten dat hij nog ‘een Ajacied in hart en nieren is’.

In 2020 maakte Sneijder nog met een filmpje aan iedereen duidelijk waar zijn hart ligt: in Utrecht. Eerst haalde de harde kern van Ajax uit naar Sneijder, die zich volgens de F-side te veel als supporter van de FC had geprofileerd. Hij werd tot ‘persona non grata boven de N201' verklaard.

Niet veel later reageerde Sneijder met een filmpje op sociale media. Daarin was te zien dat hij over de A2 richting de Johan Cruijff Arena reed en ondertussen Als ik Boven op de Dom sta uit zijn speakers liet schallen, hét lied van FC Utrecht.

Langere tijd

Onduidelijk is of de relatie tussen Sneijder en FC Utrecht nu definitief is vertroebeld en of dat invloed heeft op de Legacy Match voor Sneijder in de Galgenwaard. Het zou zijn afscheid van het profvoetbal zijn. Grote sterren als Arjen Robben, Dirk Kuyt, Mark van Bommel, Robin van Persie, Samuel Eto’o en José Mourinho hadden al toegezegd naar Utrecht te komen. De wedstrijd werd in 2021 voor de tweede keer wegens corona uitgesteld.

De woordvoerder van FC Utrecht geeft aan dat de skybox ‘al langere tijd’ niet meer gehuurd wordt door de Utrechter. Over welke periode het dan gaat, blijft vooralsnog in het midden.

