Wetenschapper fors in de fout, Universiteit Utrecht pakt doctorstitel af

Het komt zelden voor dat een doctoraat later wordt ingetrokken. Maar het proefschrift van de desbetreffende wetenschapper voldoet niet aan ‘belangrijke principes van wetenschappelijke integriteit, zoals zorgvuldigheid en precisie, betrouwbaarheid en controleerbaarheid en replicatie’. Dat concludeert het College voor Promoties, dat verantwoordelijk is voor het verlenen van doctoraten.

Zo zijn twee van de artikelen die behoren tot het proefschrift door redacties van wetenschappelijke tijdschriften ingetrokken. Bij twee andere artikelen is een zogenoemde ‘expression of concern’ geplaatst, wat aangeeft dat er mogelijk onjuiste informatie in staat. Veel klachten over de artikelen gingen onder meer over de gebruikte data.