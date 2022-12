Wethouder Dennis de Vries: stappen gezet op gebied van kansengelijkheid, en nog vele plannen in het vat

Met engelenge­duld wordt kasteel Amerongen in kerstsfe­ren gehuld

Met de kerstdagen voor de deur wordt deze week door tientallen vrijwilligers hard gewerkt om kasteel Amerongen in kerstsfeer te hullen. Na twee geannuleerde edities is het kasteel dit jaar weer geopend voor publiek in de periode rondom Kerstmis.

21 december