Wethouder Hilde de Groot (GroenLinks) verruilt Houten voor Bunnik

De Houtense GroenLinks-wethouder Hilde de Groot wordt wethouder voor P21 in buurgemeente Bunnik. Ook Julie d’Hondt (PvdA) gaat voor deze partij aan de slag in Bunnik. Voor D66 keert Ali Dekker terug in het dagelijks gemeentebestuur.

Hilde de Groot was de afgelopen vier jaar wethouder in Houten. Daarvoor was ze vier jaar raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks in Houten en werkte jarenlang bij ICCO, een interkerkelijke organisatie voor internationale samenwerking.

Julie d’Hondt was de afgelopen zeven jaar statenlid bij de provincie Utrecht en werkte daarnaast als beleidsadviseur Europese Zaken in Den Haag en Brussel. Ali Dekker is sinds 2019 wethouder in de gemeente Bunnik. Daarvoor was zij vanaf 2015 vier jaar als statenlid actief bij de provincie Utrecht.

Van Hilde de Groot werd onlangs bekend dat ze een aanbod om wethouder te worden in Tiel naast zich neer heeft gelegd. Zij wilde liever dichter bij huis aan de slag kunnen. Houtenaar Jocko Rensen ging Hilde de Groot overigens voor: hij was vier jaar lang wethouder in Houten voor de PvdA en ging daarna ook aan de slag in het naburige Bunnik, na een korte tussenstop in de gemeente Montfoort.

Buiten de boot

Het nieuwe Bunnikse college van burgemeester en wethouders wordt op 24 mei geïnstalleerd. In dezelfde week wordt ook de portefeuilleverdeling bekendgemaakt. GroenLinks in Houten viel als eerste buiten de boot bij de collegeonderhandelingen. Dat is inmiddels ook met D66 gebeurd.

In Houten onderhandelen vier partijen over een nieuw coalitieakkoord: inwonerspartij ITH, NatúúrlijkHouten, VVD en de SGP. Deze coalitie stuurt aan op de bouw van een nieuwe woonwijk Houten-Oost, waarmee Houten en Bunnik nog iets dichter naar elkaar zullen groeien.

Bekijk hieronder onze best bekeken video’s!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.