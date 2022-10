Wethouder moet opnieuw uitleg geven over aantal statushouders dat stopte met werken

Volgens de VVD in de gemeenteraad van Utrecht lijkt de wethouder geen idee te hebben hoeveel statushouders deze zomer hun baan hebben opgezegd. De partij reageert op een recent interview met Streefland in Het Financieele Dagblad.

Daarin zegt ze dat het beeld ‘diffuus’ is en dat bepaalde gegevens van opvangorganisatie COA en de gemeente soms vanwege privacyregels niet met elkaar gekoppeld kunnen worden. ,,Dan kan misschien iets wel zo zijn, maar wordt het niet aangegeven in de systemen en kunnen wij er niets over zeggen.’’

In een vergadering van de gemeenteraad was Streefland eerder deze maand stellig. Niet meer dan drie statushouders in Utrecht hadden hun baan opgezegd, zei de wethouder. Het Financieele Dagblad stelde kort daarvoor dat het om tientallen zou gaan. Tot in de Tweede Kamer werden er vragen over de kwestie gesteld. Statushouders die eenmaal zelfstandig zijn gehuisvest in een gemeente komen in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Discussie leidt af

Wethouder Streefland wil van de discussie over de aantallen af. Volgens haar leidt dat af van de kern van de zaak: ,,Hoe kunnen we mensen vanaf dag één echt laten meedoen.’’ De VVD is nog niet zover. Raadslid Tess Meerding wil weten hoe de voorzichtigheid in het recente kranteninterview is te rijmen met de stellige uitspraak uit de raadsvergadering dat het om drie statushouders zou gaan die afgelopen zomer hun baan hebben opgezegd.

De wethouder reageert binnen enkele weken op de vragen van de VVD.

