Wethouder: niet ‘tientallen’, maar drie statushouders die huis kregen namen ontslag in Utrecht

De ophef was groot dit weekeinde toen Het Financieele Dagblad (FD) meldde dat tientallen statushouders hun baan hadden opgezegd nadat ze versneld een woning hadden gekregen. Eenmaal in een woning zouden ze denken beter af te zijn met een bijstandsuitkering dan een baan.

In de Utrechtse gemeenteraad en in de Tweede Kamer werd woedend gereageerd op het nieuws in het FD. VVD-raadslid Tess Meerding twitterde zondag dat het ‘een middelvinger naar de belastingbetalende Utrechter’ was. In vragen die ze samen met CDA, PVV en Stadsbelang Utrecht stelde noemde ze het gedrag van de statushouders ‘kwalijk’ en ‘onacceptabel’. Minister Karien van Gennip (CDA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vroeg de gemeente om opheldering.

Op verkeerde been gezet

VVD’er Meerding zei donderdagmiddag het te betreuren dat het niet gelukt is het debat op de juiste feiten te voeren. ,,Als ik de kennis had gehad die we vandaag de dag hebben, dan had ik de vragen en de tweet die ik heb gestuurd niet in die bewoording neergezet.’’ Meerding zei door het FD-artikel op het verkeerde been te zijn gezet en stelde voor de krant om een rectificatie te vragen. De wethouder zei dit zeker te gaan doen.