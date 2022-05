Wethouder op het matje om blaffende honden en voetballers die een veld moeten delen

Zo’n 34 jaar oud was-ie. Samen met 81 anderen belandde Engelse soldaat in een massagraf bij Vianen

Het sterke vermoeden is nu wel bevestigd dat de 82 skeletten die in 2020 werden gevonden in een massagraf in Vianen van Engelse soldaten zijn die hier aan het einde van de 18e eeuw onder erbarmelijke omstandigheden de dood vonden.

9 mei