Wethouder: schrappen van tientallen watervilla's rond Haarrijnseplas kost Utrecht 10 miljoen euro

Toenemende ‘festivali­se­ring’ van Utrecht leidt tot hausse aan klachten: ‘Het is een keer mooi geweest’

Met een coronapandemie die op haar retour is, kon het festivalseizoen van Utrecht niet meer stuk. Maar waar veel Utrechters genieten van een feestje, is er minstens zo veel overlast. De klachten over hard geluid nemen toe. De politiek wil vaart maken met nieuw beleid. ,,Van het gedreun heb ik nog hoofdpijn.’’

3 september