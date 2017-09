,,Ik ben jullie ergste nachtmerrie”, schreeuwt horrorclown Wally. De clown is de directeur van het horrorcircus. Met een kettingzaag jaagt hij drie jongetjes weg die stiekem naar binnen zijn gelopen. ,,Holy fuck, dit is fucking eng”, schreeuwen ze en ze maken dat ze wegkomen. Ze zijn ook nog te jong voor het spookhuis. Kinderen onder de 12 jaar wordt sterk afgeraden om naar Halloween Nightmares te komen. Kinderen onder de 16 moeten begeleid worden door een ouder.

Vrijdag gaat het grootste spookhuis van Nederland open in The Wall langs de A2 in Leidsche Rijn. © Marnix Schmidt

Twee verdiepingen

,,Het is meer een voorstelling dan een spookhuis. Het is een circus, een kermis, een show’’, vertelt Varossieau. Het spookhuis is 2400 vierkante meter groot. Daarmee is het op dit moment het grootste spookhuis van de Benelux. Volgens Varossieau is het ook het enige spookhuis met twee verdiepingen. Het is alles wat hij durfde dromen. ,,En nog meer. Ik heb ook echt gedroomd over het spookhuis. Een maand geleden werd ik wakker en dacht ik alleen maar ‘plastic en hout’. Ik moest iets doen met plastic en hout. Nu hebben we mijn droom nagemaakt in het spookhuis. Er is een ruimte met alleen maar plastic en hout.”

Zelfs Varossieau, de maker zelf, houdt soms nog zijn hart vast, als hij door het spookhuis loopt. Ook de manager van het spookhuis, René van Os, schrikt nog weleens. ,,Ik wil niet in details treden, want dan verpest ik het effect. Maar laat ik het erop houden dat ik, hoewel ik het spookhuis op mijn duimpje ken, toch twee keer heel erg ben geschrokken. Omdat ik iemand ben tegengekomen op een plek waar ik het niet had verwacht”, biecht Van Os op. Dat is een beetje vaag, maar niet onlogisch. De veertig acteurs komen overal vandaan. Ze springen tevoorschijn uit hoekjes, gaatjes, goed verstopte deuren en zelfs uit een ballenbak.

Wasknijpers

,,Hebben jullie je wasknijpers meegenomen? Want zij gaat in haar broek schijten.’’ Bij de ingang naar het spookhuis staat een gastvrouw in een ouderwets kostuum. Ze wijst een groepje van drie dames de weg naar het begin van de route. Verderop in het spookhuis klinkt er gegil. De drie kijken elkaar vol twijfel aan. Een halfuur later zetten ook zij een flinke keel op, als een horrorclown de hoek om springt en met een kettingzaag naar ze toe rent.

Voor wie het gaandeweg toch te eng vindt, zijn er voldoende nooduitgangen. Maar Varossieau benadrukt dat het wel echt de bedoeling is dat bezoekers de route afmaken. Hoe bang ze ook zijn. ,,Ik hoop dat ze gaan huilen”, grapt manager Van Os. ,,Nee, ik hoop dat ze met een bang en voldaan gevoel weer naar buiten komen. En een schone onderbroek aan moeten.”

Kaartverkoop

Volgens Van Os loopt de kaartverkoop goed, maar er zijn nog kaarten voor de opening van vrijdag. Hij raadt aan de kaarten online te kopen. Het spookhuis werkt namelijk met tijdslots van een uur. Het kan dus voorkomen dat mensen die aan de deur een kaartje kopen op een tijdslot langskomen dat al is uitverkocht en dan een uur of langer moeten wachten.