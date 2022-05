Wie fotografeert het ultieme rivierlandschap? LekArt start fotowedstrijd

Wat is jouw ultieme riviergezicht op de Lek? Met die vraag daagt stichting LekArt iedereen uit mee te doen aan de fotowedstrijd in aanloop naar het komende LekArt Festival. Uitgangspunten van de wedstrijd zijn twee beroemde riviergezichten.

Zeshonderd jaar geleden liepen ze langs de Lek, de schilders die nu wereldberoemd zijn vanwege hun prachtige landschappen en het prachtige lichtgebruik daarin. Niet voor niets behoren ‘Rivierlandschap met gezicht op Vianen’ uit 1649 van Jan van Goyen en ‘Molen bij Wijk bij Duurstede’ uit 1668-70 van Jacob van Ruisdael tot de collectie van het Rijksmuseum.

Voor het LekArt Festival 2022, van 23 tot en met 25 september en met als thema River Deep, maken professionele kunstenaars Saskia Boelsums, kunstenaar van het jaar 2020, en Loek van Vliet al nieuw fotografisch werk geïnspireerd op deze twee schilderijen. Deze oude én nieuwe riviergezichten komen als billboard in het landschap van de Lek te staan. Maar ook het publiek mag meedoen met een riviergezicht. Van een ‘straight photograph’, in een keer goed geschoten en niet gemanipuleerd, tot een zwaar bewerkt beeld, alles is geoorloofd zo lang maar een stuk Lek tussen Vianen en Wijk bij Duurstede is te zien.

Volledig scherm ‘Rivierlandschap met gezicht op Vianen’ uit 1649 van Jan van Goyen © collectie Rijksmuseum

De inzendingen worden ingedeeld in drie categorieën: basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en volwassenen. De jury (LekArt-curator Maartje van den Heuvel, natuurfotograaf Henkjan Kievit en museumdirecteur Leonieke Terlouw) kiest per categorie drie winnaars en die worden vanaf het LekArt weekend een maand lang geëxposeerd in de kapel van het Elisabeth Weeshuis Museum.

Voor geïnteresseerden is op 24 mei vanaf 19.30 uur in het museum een lezing en workshop over het thema door Van den Heuvel en Kievit. Op 14 juni houdt Saskia Boelsums een lezing bij Werk aan het Spoel.

Alle informatie en spelregels zijn te vinden op lekart.nl.

