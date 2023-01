Wie gaat hier nou tanken, dachten ze in 1930, toen Jan Jongerius zes benzinepompen aan de Leidseweg zette

ME grijpt in bij ongeregeld­he­den in Achterberg, jongeren gooien vuurwerk naar brandweer

De Mobiele Eenheid (ME) heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen bij ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling in Achterberg. Jongeren stichtten daar meerdere brandjes en gooiden met vuurwerk naar hulpverleners. Eén persoon is aangehouden.

1 januari