Wie is de beste burgemeester van de wereld? Sharon Dijksma komt in aanmerking voor prestigieuze titel

Handen bij elkaar! 9 x de opvallende fotopose van Sharon Dijksma

Is het je weleens opgevallen dat Sharon Dijksma een hele kenmerkende fotopose heeft? Negen van de tien keer heeft onze Utrechtse burgemeester haar handen bij elkaar. Soms met wat variatie zoals alleen de vingertoppen of de duimen tegen elkaar aan. Best grappig als je erop let. Kijk maar: