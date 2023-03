‘Wie is de man op het doek?’ Rondreizende expositie over Lijkwade van Turijn doet Utrecht aan

‘Wie is de man op het doek?’ Dat is de vraag die al enkele generaties lang wordt gesteld bij de Lijkwade van Turijn, een oud doek waarvan wordt gezegd - en door christenen geloofd - dat Jezus er na zijn dood in gewikkeld en begraven werd.

In de Johannes-Bernarduskerk in Utrecht opende zaterdag een rondreizende tentoonstelling die gewijd is aan allerlei wetenswaardigheden rond de lijkwade en dan met name aan het wetenschappelijk onderzoek dat al jaren wordt gedaan in een poging de precieze leeftijd van het doek vast te stellen. Daarmee zou men dichter bij het antwoord komen op de vraag of het gezicht dat herkenbaar is in het doek werkelijk de gelaatstrekken van Jezus laat zien.

Het doek wordt in Turijn in het noorden van Italië bewaard. Zo af en toe werd het uitgestald in de kerk voor mensen die het wilden bekijken of die erbij wilden bidden. Bij de uitstalling 125 jaar geleden werden er voor het eerst foto’s gemaakt van het doek.

Gezicht te zien

Op de negatiefplaten viel toen op dat er een gezicht en lichaam op te zien zijn. Sindsdien is het doek steeds weer met nieuwe wetenschappelijke technieken onderzocht. Het zou immers kunnen dat de afbeelding ons laat zien hoe Jezus eruit heeft gezien.

De expositie rond de ‘Lijkwade van Turijn’ is nog tot en met 11 maart in de Johannes-Bernarduskerk aan de Oranje Nassaulaan in Utrecht te zien. Het is een reizende tentoonstelling waarop onder meer een levensgrote replica van het doek is te zien. Doordeweeks van 10.00 tot 12.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

