Wie is mysterieuze dode op Utrecht CS? En waarom had hij gigantisch veel geld bij zich?

VIDEO Meer arresta­ties in tweede Utrechtse relavond op rij

10:23 Bij de ongeregeldheden in de Utrechtse wijk Overvecht gisteravond heeft de politie in totaal 23 mensen aangehouden. Enkelen vanwege vernieling en het gooien van stenen of vuurwerk, de meesten omdat ze zich niet konden identificeren of geen gehoor gaven aan de noodverordening.