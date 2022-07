Wie reed de 74-jarige Willem klem in de vangrail? ‘Ik vind het poging tot doodslag, met zijn auto als wapen’

Een middelvinger kreeg Willem (74) en vlak daarna werd hij in de vangrail gedrukt. Dat gebeurde donderdagavond toen hij rond 18.50 uur vanaf zijn werk in Nieuwegein-Zuid naar huis reed. Willem vindt het ‘een poging tot doodslag’.

Hij durft niet helemaal herkenbaar in de krant, bang dat de dader hem op zal zoeken. Eerder schuwde hij geweld immers ook niet. En dat allemaal omdat Willem hem niet voor liet gaan.

Middelvinger

Willem kwam van de verkeerslichten voor de afrit vanaf de A2 vanuit Vianen, de oprit richting Amsterdam. Hij stond op de rechterrijstrook, met één personenauto voor zich. Op de middelste baan stonden ook auto’s die rechtdoor wilden, zo ook een wit busje. Toen het licht op groen sprong, gaf Willem naar eigen zeggen voorrang aan een personenauto.

Maar het witte busje wilde blijkbaar óók voor, en dat lukte niet. ,,Die meneer kwam vlak voor me rijden. Je hebt daar een uitvoegstrook, want de weg van de rotonde komt erbij. Daar wilde de bruut me voorbij, maar daar gaf ik geen kans voor. Hij toeteren en wild doen, maar ik hield me netjes aan de regel.”

Quote Je moet denken aan poging tot doodslag. Je kunt een bus toch niet in een andere auto zetten omdat je niet krijgt wat je wil Willem

Vervolgens wond de automobilist zich volgens Willem zo op, dat hij hem rechts via de vluchtstrook inhaalde, terwijl hij luid toeterde en zijn middelvinger opstak. Vervolgens werd Willem met 70 kilometer per uur in de vangrail gedrukt. ,,Daar zat ik. Je weet niet wat je overkomt.”

Wapen

Gelukkig leek het achteraf mee te vallen: hij werd precies op de scharnierpunten van de autodeuren op de vangrail gedrukt. Hierdoor kon hij nog wel uit zijn auto komen. De dader had inmiddels het hazenpad gekozen. ,,Je moet denken aan poging tot doodslag. Je kunt een bus toch niet in een andere auto zetten omdat je niet krijgt wat je wil?”

Willem is heel erg geschrokken en gaat woensdag aangifte doen. Eerder was hij daar nog te emotioneel voor, zegt hij. Zijn groen-metallic Ford Fushion was goed bijgehouden, maar oud. Die is volgens hem rijp voor de sloop. ,,Ik ben op zoek naar getuigen, het was vrij druk op het moment.”

Het signalement van de verdachte is een man met halflang blond haar. ,,Hij heeft zijn auto als wapen gebruikt.”

Volledig scherm De plek waar het incident gebeurde. © Google Street View

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.