Wie zijn de baas op veld 12 van Utrechts sportpark: De honden of de voetballers?

De strijd tussen hondenbezitters en voetballers op het Utrechtse sportpark Overvecht-Noord houdt aan. Een bemiddelaar moet beide partijen nu helpen om afspraken te maken over het gebruik van veld 12.

Een meerderheid van de gemeenteraad Utrecht dacht begin maart een oplossing te hebben gevonden voor het tekort aan velden op het sportpark aan de rand van de wijk Overvecht. Als hondenvereniging URV en voetbalclub EDO om de week op zaterdag gebruik zouden maken van één van de velden op het park (veld 12), dan zou het probleem zijn opgelost. Niets blijkt minder waar.

In een brief aan de raad laat sportwethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) weten dat de gemeente de hondenvereniging heeft gevraagd te verhuizen naar Overvecht-Noord. Met de huidige locatie van de vereniging in Zuilen heeft de gemeente andere plannen.

Hoofdhuurder

De URV stemde in met de verhuizing, mits ze hoofdhuurder van veld 12 zou worden. ,,Het is voor hun activiteiten, die elke avond plaatsvinden en daarnaast ook op de zaterdagochtend en soms ook zaterdagmiddag, essentieel om over dit veld te kunnen beschikken’’, aldus de wethouder.

Om te kijken of voetbalclub EDO zo nu en dan toch gebruik kan maken van veld 12 heeft de gemeente een bemiddelaar aangesteld. Die moet de komende tijd de hondenbezitters en voetballers gaan helpen om hierover ‘goede en werkbare afspraken’ te maken.

Voortbestaan in gevaar

Hondenvereniging URV protesteerde in maart van dit jaar al voor het stadhuis tegen het delen van veld 12. Volgens voorzitter Tineke van Asselt zou het voortbestaan van de hondenclub in gevaar komen als ze het sportveld niet altijd kunnen gebruiken. Als de club twee zaterdagen in de maand niet op het veld terecht kan, scheelt dat ongeveer 5000 euro aan inkomsten, aldus Van Asselt.

De uitkomst van de bemiddelingsgesprekken tussen URV en EDO wordt na de zomer verwacht.

