Wielerfiësta en hondenpoep: dit zijn de 5 tops en flops van de start van de Vuelta in Utrecht

Schietpar­tij in Utrecht blijkt gevaarlij­ke Tik­Tok-trend met nepwapen, jeugd schiet vanuit auto op passanten

De schietpartij donderdagavond in Utrecht waarbij een passant werd geraakt en twee jongens (16 en 17 jaar) in de boeien zijn geslagen, blijkt een TikTok-trend met een zogenoemd ‘gelblaster’ te zijn. Bij deze nieuwe hype schieten jongeren vanuit auto's met gelballetjes naar voorbijgangers. Eerder deze week waren agenten en handhavers in Utrecht het doelwit.

19 augustus