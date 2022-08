Wielrenster raakt gewond na aanrijding die volgt op verkeersruzie: automobilist rijdt door

Universi­teit Utrecht opnieuw beste universi­teit in Nederland volgens internatio­na­le ranglijst

De Universiteit Utrecht is in 2022 weer de beste universiteit in Nederland volgens de Shanghai Ranking, een van de belangrijkste ranglijsten voor universiteiten ter wereld. Al sinds het begin van de lijst, in 2003, scoort de Universiteit Utrecht het beste van alle Nederlandse universiteiten.

15 augustus