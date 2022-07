Wijn maken langs de lek? Sander (29) doet het: ‘Elk seizoen is het spannend’

Het zijn drukke tijden voor de Culemborgse streekwijnboer. ,,Vanaf eind mei tot eind juli maak ik lange dagen, want dan is er de meeste groei van de wijnstokken. Tot wel tien centimeter per week”, legt hij uit. ,,Ik ben dan iedere dag bezig met de verzorging van de stokken. Die moeten aangebonden worden, zodat de bladeren voldoende suikers produceren om wijn mee te maken. Deze periode is veel werk, want ik doe alles met de hand. Gelukkig wel met hulp van onder meer vrienden en vrijwilligers uit de buurt.”