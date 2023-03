Wil je optreden op foodfestival Trek in Utrecht? Lees dan snel verder!

Najim (43) over cultuurver­schil Marokko en Nederland: ‘Hollanders hebben de klok, de rest heeft de tijd’

Najim Bendada (43) heeft een bedrijf in gevelrenovatie. Hij heeft een grote klus in Pijlsweerd, waar hij zelf woont. ,,Toen ik 17 was heeft mijn vader me meegenomen uit Marokko naar Nederland, waar hij met mijn moeder woonde en werkte. Tot die tijd woonde ik bij mijn oudere zussen. Ik leidde een boerenleven, werkte op het land, verzorgde de olijfbomen en de schapen.”