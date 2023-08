Wil je zien: 100 jaar oude video van Utrecht in kleur

Bij elke hoosbui zien ze in deze straat al jaren de drollen en tampons langsdrij­ven: ‘Echt schandalig’

Gebruikt toiletpapier, poep, tampons... als het hard geregend heeft, drijft het over de Woudenbergseweg in Maarsbergen, zeggen bewoners. En dit is al jaren aan de gang. ‘Wat wij hier doortrekken, komt uit de put weer naar boven.’