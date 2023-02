Wil je zien! Deze vrijstaande villa aan het Màximapark staat nu te koop voor bijna 1,2 miljoen

indebuurt.nlOf je nu op zoek bent naar een woning, of gewoon graag binnengluurt bij andere Utrechters: op Funda krijgen je ogen goed de kost, want oh, wat is er veel moois (en minder moois) te zien. Neem nou deze parel aan het Máximapark, die voor bijna 1,2 miljoen euro te koop staat.

Heb je ruim een miljoen op de bank staan en droom je van een woning aan het Máximapark? Let dan even op, want deze instapklare villa is niet mis… Het vrijstaande huis heeft een woonoppervlakte van 193 vierkante meter en staat op een perceel van 340 vierkante meter.

Instapklaar

Een eigen oprit, vijf ruime slaapkamers, twee badkamers en een grote woonkeuken met inbouwapparatuur: deze villa uit 2019 heeft het allemaal. Misschien wel het grootste pluspunt voor de niet zo handige (rijke) Harry’s: de boel is nieuw en modern, dus je kunt er zo in. Ook buiten het huis is het prima toeven: via de openslaande deuren in de woonkeuken loop je zo naar de tuin die op het zuiden ligt. Daar vind je ook de steiger aan het water en het tuinhuis. Zin om te wandelen? Drie keer rollen en je staat in het Màximapark.

Let’s talk numbers

De vraagprijs van deze woning bedraagt 1.195.000 euro. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 6.192 euro per vierkante meter. Dat is iets meer dan het gemiddelde van 4.950 per vierkante meter in Utrecht.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruit ziet? Neem hier een kijkje:

