Wilco Kelderman (29) fietst de sterren van de hemel in Italië, maar dat verbaast in Utrecht niemand

Giro LIVE | Mythische Stelvio doemt op, Kelderman heeft snode plannen

13:12 Vandaag staat er een loodzware etappe in de Giro d’Italia op het programma met onder andere de beklimming van de Stelvio. Slaagt Wilco Kelderman er in de achttiende rit met 5.400 hoogtemeters in om een achterstand van 17 seconden op João Almeida goed te maken en het roze te veroveren? Volg alles in ons liveblog.