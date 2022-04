Wildcamera filmt wolf die dode ree wegsleept: ‘Beelden zijn indrukwekkend’

VIDEOOpnieuw is de wolf gesignaleerd in provincie Utrecht. Op spectaculaire camerabeelden is te zien dat een wolf een buitgemaakte ree meeneemt in Maartensdijk. Eerder deze week was een wolf al op beeld vastgelegd in Amersfoort en ook uit Den Dolder kwamen meldingen.