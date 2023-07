Wildwest-achtervolging waarbij zelfs wordt geschoten na mislukte plofkraak, Utrechter (20) hoeft niet de cel in

Zo belandde een eeuwenoude Domkerkbij­bel op een boeken­markt in Den Haag (denkt deze expert)

Historicus Fred van Lieburg is niet verbaasd over de vondst van een eeuwenoude Domkerkbijbel op een boekenmarkt in Den Haag. „Kerkvoogdijen wilden vaak van verouderde exemplaren van de bijbel af. Dan werden ze wel aan particulieren gegeven als een soort aandenken.” Zo is de bijbel ooit buiten Utrecht beland, vermoedt de deskundige.