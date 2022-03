Windmolens? Bouwlocaties? In De Bilt maken de politici zich vooral druk over een weg

column Peace in het park; Dinus maakt zijn eigen kleine statement tegen de oorlog

Heel even vecht Dinus Grotenhuis tegen de tranen. Hij zegt niet hoe oud hij is, maar de zeventig is hij voorbij. De oorlog kan als kind niet ver weg zijn geweest. Zijn blik glijdt over het park aan de Oranjelaan in Driebergen. We mogen dit ‘mooiste park dat er is’ best zien als zijn kleine bijdrage aan de vrede.

