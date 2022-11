Winkeldief bijt beveiliger bij aanhouding in Utrecht

Als het aan Jaleesa, Chantal en Lisa ligt komt de Sint tóch naar Culemborg: ‘Het is superbe­lang­rijk’

Goed nieuws voor de kinderen in Culemborg; de Goedheiligman komt - als het goed is - tóch naar hun stad. Het Sinterklaascomité blies donderdag alle activiteiten af, maar Jaleesa Suitela (30), Chantal van der Tuijn (50) en Lisa Heerlijn (30) hebben de handen in elkaar geslagen. ,,Een Sintintocht is gewoon superbelangrijk.”

