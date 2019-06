Winkeldief die man van trap duwde nog niet gevonden

Buurtbewo­ners Amsterdam­se­straat­weg ontevreden over nieuwe drempels

20:09 Op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht zijn afgelopen week vier nieuwe drempels geplaatst aan beide kanten van het spoorviaduct, om hard en asociaal rijden in de nachtelijke uren tegen te gaan. Het is de grootste ergernis van de Straatweg. Omwonenden en winkeleigenaren in de buurt hebben echter weinig vertrouwen in het resultaat.