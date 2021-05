Winkeldiefstal van man (56) blijkt reden te hebben: ‘Mijn familie drinkt veel koffie’

COLUMN Thuislozen die door elite uit hun onderkomen worden verjaagd, opdat corpsbal­len kunnen feesten

7:13 Op de Reactorweg, aan de rand van industrieterrein Lage Weide, zijn twee jaar geleden krakers neergestreken in een verlaten kantoorpand. Dat ze daar al zolang zitten is welbeschouwd een wonder, want kraken is al sinds 2010 strafbaar. Dat kraakverbod conflicteert met het woonrecht, dus moet er nog altijd een rechter aan te pas komen voor een gekraakt pand kan worden ontruimd.