Winkelen zonder afspraak? Dat is bijzonder eenvoudig: ‘Komt u maar binnen, hoor’

Hoe is het nu met? Olivier (19) zou doorbreken als topmodel, tot zijn vader ziek werd en overleed: ‘Mijn toekomst ligt in de zorg’

22 maart In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Olivier Hagen (19) uit Utrecht.