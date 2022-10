Winkeliers in De Bilt houden de deuren dicht voor klimaat en energierekening (maar vandaag even niet)

Gekkenhuis bij voedsel­bank in Houten: klanten éérst weg, maar nu terug door torenhoge energie­prij­zen

Het is een opvallende groep, die zich momenteel meldt bij de voedselbank in Houten: mensen die eerder afscheid hadden genomen van de voedselbank en na een halfjaar of een jaar hun leven weer op de rit hadden. Vanwege de sterk gestegen energieprijzen kunnen ze de eindjes nu toch weer niet aan elkaar knopen.

7:00