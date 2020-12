Winkels dicht, scholen op slot, maar Nederland trekt zich weinig aan van Rutte: nog steeds druk op de weg

Jongeren steken straat in Wijk bij Duurstede in brand

14:04 Op internet is een filmpje opgedoken waarin te zien is dat een groepje jongeren brand sticht op straat in Wijk bij Duurstede. Op de beelden is te zien, hoe ze een brandbare vloeistof over de stoep gieten en vervolgens de straat in brand steken.