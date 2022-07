WKZ en Prinses Máxima Centrum krijgen MRI-scan in operatiekamer om meer tumor te kunnen verwijderen

‘Jurassic Park’ strijkt neer in de Jaarbeurs: ‘Moet je die schaduw zien’

Tientallen levensechte dinosaurussen verspreid over bijna twee voetbalvelden vloeroppervlakte. Dat is de World of Dinos die zaterdag opende in de Jaarbeurs. Mét speciale plekken voor waaghalzen.

