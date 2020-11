Woede om filmpje van jongen die bijna wordt aangereden door trein: ‘Onacceptabel en levensgevaarlijk’

Stemmen doe je in Utrecht straks corona­proof met je eigen rode potlood

12 november Kiezers in Utrecht krijgen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart allemaal een eigen rood potloodje. Dit is één van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tijdens het stemmen tegen te gaan. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.