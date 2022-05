Woede over diefstal gereedschap bij brandweer Bilthoven: ‘Burgers in gevaar door laffe daad’

Dijksma het schip in; burgemees­ter vaart naar Malmö voor klimaatbij­een­komst

De burgemeester van Utrecht reist volgende week naar Zweden voor een internationaal netwerkevenement over het klimaat. Sharon Dijksma gaat daar onder andere lobbyen voor een soortgelijke bijeenkomst in haar eigen stad. In een brief aan de gemeenteraad legt ze alvast verantwoording af over de door haar gebruikte vervoersmethoden.

